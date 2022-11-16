Боевые действия на Украине войдут в программу по истории для российских школьников

Ход специальной военной операции будут изучать российские школьники. Принятие в состав РФ новых территорий включат в программу по новейшей истории.
Как сообщил в ходе выступления в Госдуме министр просвещения Сергей Кравцов 16 ноября, для 9-х классов разработан учебный курс «Введение в новейшую историю». Он включает в себя «переломные события XX и начала XXI века», в том числе Великую Отечественной войну, а также боевые действия на Украине.
«Наши дети живут не через сто лет, а сегодня и сейчас, и школа должна дать им ответы на актуальные вопросы, предоставлять выверенную, достоверную информацию о том, что они видят собственными глазами, обсуждают друг с другом на переменах, во дворах», — цитирует Кравцова «Интерфакс».
По его словам, в курсе школьной истории доминирует европоцентричный подход. «Пора выправить этот давно возникший перекос», — добавил Кравцов.
Ранее министр просвещения заявил, что военную подготовку в школах включат в учебный план при согласии педагогов и родителей.