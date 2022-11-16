Estee Lauder объявила о покупке Tom Ford почти за $3 млрд. Какие магазины брендов все еще работают в Петербурге

Американская парфюмерно-косметическая компания Estee Lauder объявила о покупке нью-йоркского модного дома Tom Ford, сумма сделки составит 2,8 млрд долларов, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Estee Lauder выплатит 2,3 млрд долларов денежными средствами, а также возьмет на себя долговые обязательства бренда. После покупки компания станет единственным владельцем Tom Ford и его интеллектуальной собственности. При этом, по условиям сделки, сам Том Форд, основатель и генеральный директор компании, останется «креативным лицом» своего детища до 2023 года.



Еще в марте Estee Lauder объявила, что прекращает деятельность на российском рынке, в том числе закрывает магазины принадлежащих ей брендов. Среди них Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, Tory Burch Beauty, DKNY Fragrances, Bobbi Brown, Jo Malone и Origins.

Оказалось, что магазины компании Estee Lauder и ее дочек в Петербурге действительно закрыты — без ребрендинга и распродаж товаров со склада. Хотя в «Яндекс.Картах» несколько торговых точек сети MAC указаны как еще работающие, на деле все магазины «временно закрыты», объяснили представители компании по телефону. Прикупить косметику бренда можно у официальных дистрибьюторов, например в «Золотом яблоке» или в корнерах (место в торговом центре, куда выставляют подборку продуктов одной марки).



Бутик Tom Ford же продолжает работать в универмаге ДЛТ на Большой Конюшенной. В отделе по работе с клиентами рассказали, что можно не переживать: несмотря на уход бренда из России и новую сделку, его продукция в универмаге никуда не исчезнет, так как они работают с байерами.

Estee Lauder сотрудничала с модным домом с 2005 года: тогда она заключила лицензионное соглашение с брендом о разработке линейки Tom Ford Beauty. «Я не мог бы быть еще счастливее от этой сделки, так как The Estеe Lauder Companies является идеальным домом для бренда. Они были экстраординарным партнером с первого дня моего создания компании, и я рад, что они стали роскошными управляющими в этой следующей главе бренда Тom Ford», — отметил Том Форд.



Во вторник, еще до заключения сделки, котировки акций Estee Lauder выросли на 2,9%, когда WSJ со ссылкой на свои источники сообщил, что компания близка к покупке. При этом с начала года ее рыночная стоимость упала почти на 39% (до $78,7 млрд).

