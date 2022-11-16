    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-з

    765мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.31eur62.63

    Стрелявший в вагоне на «Василеостровской» хулиган дождался наказания

    1832
    2 комментария

    В Петербурге огласили приговор горожанину, оставившему двоих пассажиров метро с ожогами глаз. За хулиганство он получил условный срок.

    Фигурант признал вину и извинился перед пострадавшими, сообщает 16 ноября объединенная пресс-служба городских судов. Конфликт произошел в марте: мужчина ехал в вагоне от «Гостиного двора» до «Василеостровской» и повздорил с двумя пассажирами. В чем было дело — неясно, но оппонентам петербуржца досталось минимум четыре выстрела из аэрозольного «Удара».

    Они получили ожоги глаз. За хулиганство мужчине назначили 2,5 года условно с испытательным сроком в 3 года. Изначально фигуранту вменяли еще и причинение легкого вреда здоровью, но в этой части дело прекратили — стороны помирились.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close