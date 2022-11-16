Стрелявший в вагоне на «Василеостровской» хулиган дождался наказания

В Петербурге огласили приговор горожанину, оставившему двоих пассажиров метро с ожогами глаз. За хулиганство он получил условный срок.
Фигурант признал вину и извинился перед пострадавшими, сообщает 16 ноября объединенная пресс-служба городских судов. Конфликт произошел в марте: мужчина ехал в вагоне от «Гостиного двора» до «Василеостровской» и повздорил с двумя пассажирами. В чем было дело — неясно, но оппонентам петербуржца досталось минимум четыре выстрела из аэрозольного «Удара».
Они получили ожоги глаз. За хулиганство мужчине назначили 2,5 года условно с испытательным сроком в 3 года. Изначально фигуранту вменяли еще и причинение легкого вреда здоровью, но в этой части дело прекратили — стороны помирились.