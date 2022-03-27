В Петербурге задержали предполагаемых стрелков. Один буянил в метро, другой — на улице

Как сообщает 27 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, три дня назад в полицию обратился мужчина, рассказавший, что некий нарушитель трижды выстрелил в вестибюле станции метро «Василеостровская». В тот же день на Среднем проспекте Васильевского острова задержали подозреваемого — 41-летнего безработного петербуржца с аэрозольным пистолетом «Удар».

По данным «Фонтанки», почти десять лет назад мужчина получил условный срок за кражу. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания — судя по всему, там он отмечает сегодняшний день рождения.