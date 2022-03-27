В Петербурге задержали предполагаемых стрелков. Один буянил в метро, другой — на улице

Как сообщает 27 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, три дня назад в полицию обратился мужчина, рассказавший, что некий нарушитель трижды выстрелил в вестибюле станции метро «Василеостровская». В тот же день на Среднем проспекте Васильевского острова задержали подозреваемого — 41-летнего безработного петербуржца с аэрозольным пистолетом «Удар».
По данным «Фонтанки», почти десять лет назад мужчина получил условный срок за кражу. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания — судя по всему, там он отмечает сегодняшний день рождения.
Тем же вечером, 24 марта, другой горожанин рассказал полиции об уличной стрельбе на Взлётной. На месте нашли четыре гильзы, подозреваемого на следующий день задержал участковый. Им оказался 39-летний работник шиномонтажа, прохожих он пугал, судя по всему, стреляя из светозвукового Glock 19.
Обе выходки легли в основу уголовных дел о хулиганстве.