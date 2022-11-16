Скорее по привычке. Лоси перед видеокамерами устроили «рогопожатие»

Хотя гон у лосей в Ленинградской области закончился, некоторые самцы продолжают выяснять отношения как будто по привычке. Об этом рассказывает кандидат биологических наук Павел Глазков 16 ноября в своём канале «Каждой твари по паре».
Встречу зафиксировали сразу две видеоловушки — с двух ракурсов. «Турнир явно имеет символический характер и больше похож на дружеское приветствие», — отмечает Павел Глазков.
Эти видеоловушки специальные, они реагируют на движение и включаются сами. Основная задача натуралиста в этом случае — установить технику в нужном месте.
брачный период у лосей длится с конца августа до середины — конца октября. В это время они устраивают бои с соперниками и для удобства и красоты натирают рога смолой.