Скорее по привычке. Лоси перед видеокамерами устроили «рогопожатие»

Хотя гон у лосей в Ленинградской области закончился, некоторые самцы продолжают выяснять отношения как будто по привычке. Об этом рассказывает кандидат биологических наук Павел Глазков 16 ноября в своём канале «Каждой твари по паре».



Встречу зафиксировали сразу две видеоловушки — с двух ракурсов. «Турнир явно имеет символический характер и больше похож на дружеское приветствие», — отмечает Павел Глазков.

