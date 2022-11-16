    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, сев

    765мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.31eur62.63

    В Петербурге суд со второй попытки увидел в нападении на блокадницу покушение на убийство. В колонию едет сиделка

    490
    обсудить

    Красносельский районный суд пересмотрел дело об избиении 98-летней жительницы блокадного Ленинграда. Реальный срок получила сиделка, после первого приговора сохранившая свободу.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 16 ноября виновной в покушении на убийство признана Любовь Анисимова. Установлено, что в конце февраля прошлого года она присматривала за ветераном ВОВ, поругалось с подопечной и избила её «по голове и в область жизненно важных органов». Крики из квартиры на проспекте Народного Ополчения услышали и не проигнорировали соседи. Блокадницу спасли.

    Следственный комитет увидел в случившемся умысел на причинение смерти. Расследование взяла на контроль Москва. Судья с квалификацией не согласилось, и в ноябре прошлого года Анисимову признали виновной по статье об угрозе убийством, приговорили к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы и тут же освободили от наказания — сиделка успела отбыть его в СИЗО. Блокаднице она осталась должна 50 тысяч рублей компенсации.

    Сторона обвинение сочла приговор издёвкой. Прокуратура и представитель потерпевшей успешно обжаловали решение. Горсуд отменил его в апреле, основанием указаны неправильное применение уголовного закона и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

    Дело было направлено на новое рассмотрение в ту же инстанцию, но другой судье. Избежать реального срока в этот раз Анисимовой не удалось. Её приговорили к 6 с половиной годам в колонии общего режима. Компенсация, назначенная блокаднице, выросла в 6 раз.

    «По иску прокурора Красносельского района в пользу пожилой потерпевшей с осуждённой взыскано 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close