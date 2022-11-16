В Петербурге суд со второй попытки увидел в нападении на блокадницу покушение на убийство. В колонию едет сиделка

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 16 ноября виновной в покушении на убийство признана Любовь Анисимова. Установлено, что в конце февраля прошлого года она присматривала за ветераном ВОВ, поругалось с подопечной и избила её «по голове и в область жизненно важных органов». Крики из квартиры на проспекте Народного Ополчения услышали и не проигнорировали соседи. Блокадницу спасли.

Следственный комитет увидел в случившемся умысел на причинение смерти. Расследование взяла на контроль Москва . Судья с квалификацией не согласилось, и в ноябре прошлого года Анисимову признали виновной по статье об угрозе убийством , приговорили к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы и тут же освободили от наказания — сиделка успела отбыть его в СИЗО. Блокаднице она осталась должна 50 тысяч рублей компенсации.

Сторона обвинение сочла приговор издёвкой. Прокуратура и представитель потерпевшей успешно обжаловали решение. Горсуд отменил его в апреле, основанием указаны неправильное применение уголовного закона и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Дело было направлено на новое рассмотрение в ту же инстанцию, но другой судье. Избежать реального срока в этот раз Анисимовой не удалось. Её приговорили к 6 с половиной годам в колонии общего режима. Компенсация, назначенная блокаднице, выросла в 6 раз.



«По иску прокурора Красносельского района в пользу пожилой потерпевшей с осуждённой взыскано 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

