Смертельное ДТП на Лиговском попало на видео. Прохожие смотрели, как женщина лежит на дороге и болтает ногами

Камера видеонаблюдения напротив Московского вокзала зафиксировала смертельное ДТП, случившееся 16 ноября около 6:20 на Лиговском проспекте в центре Петербурга.
На кадрах, опубликованных в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», видно, что женщина лежит рядом с «зеброй» в средней полосе. Она активно двигается, идущие мимо люди оборачиваются на неё. Один автомобиль тормозит, а таксист, видимо, не замечает её. При наезде «КИА К5» немного подскакивает. По словам очевидцев, погибшую женщину доставили из-под машины сотрудники МЧС.
В ГУ МВД по Петербургу и области уточняли, что 28-летняя женщина была пьяна. Такси управлял 26-летний мужчина.
Похожее ДТП произошло минувшим вечером в Шапках (Тосненский район Ленобласти). Там мужчина лет 40 сидел на проезжей части и был сбит насмерть «Тойотой».