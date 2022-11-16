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    Смертельное ДТП на Лиговском попало на видео. Прохожие смотрели, как женщина лежит на дороге и болтает ногами

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    Камера видеонаблюдения напротив Московского вокзала зафиксировала смертельное ДТП, случившееся 16 ноября около 6:20 на Лиговском проспекте в центре Петербурга.

    Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

    На кадрах, опубликованных в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», видно, что женщина лежит рядом с «зеброй» в средней полосе. Она активно двигается, идущие мимо люди оборачиваются на неё. Один автомобиль тормозит, а таксист, видимо, не замечает её. При наезде «КИА К5» немного подскакивает. По словам очевидцев, погибшую женщину доставили из-под машины сотрудники МЧС.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В ГУ МВД по Петербургу и области уточняли, что 28-летняя женщина была пьяна. Такси управлял 26-летний мужчина.

    Похожее ДТП произошло минувшим вечером в Шапках (Тосненский район Ленобласти). Там мужчина лет 40 сидел на проезжей части и был сбит насмерть «Тойотой».

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