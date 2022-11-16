Сидевший прямо на дороге человек погиб в ДТП под Петербургом

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером в Тосненском районе Ленинградской области, что рядом с Петербургом. Подробности стали известны «Фонтанке» 16 ноября.



Во вторник около 19:45 на 33-м километре автодороги Павлово — Мга — Любань, в населённом пункте Шапки, компактный автомобиль «Тойота Ярис» сбил пешехода. Строго говоря, этот мужчина лет 40 на вид не был пешеходом — он сидел на полосе, по которой ехали машины. От полученных травм он скончался на месте.



Водитель «Тойоты» — 53-летний житель Тосненского района. В этом году его один раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД — за несоблюдение требований о страховании транспорта.

