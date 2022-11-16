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    Сидевший прямо на дороге человек погиб в ДТП под Петербургом

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    Смертельное ДТП произошло минувшим вечером в Тосненском районе Ленинградской области, что рядом с Петербургом. Подробности стали известны «Фонтанке» 16 ноября.

    Во вторник около 19:45 на 33-м километре автодороги Павлово — Мга — Любань, в населённом пункте Шапки, компактный автомобиль «Тойота Ярис» сбил пешехода. Строго говоря, этот мужчина лет 40 на вид не был пешеходом — он сидел на полосе, по которой ехали машины. От полученных травм он скончался на месте.

    Водитель «Тойоты» — 53-летний житель Тосненского района. В этом году его один раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД — за несоблюдение требований о страховании транспорта.

    Похожее ДТП произошло утром 16 ноября в центре Петербурга, на Лиговском проспекте. Таксист сбил женщину, которая, предположительно, лежала на зебре у Московского вокзала.

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