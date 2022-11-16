СМИ: Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Утром 16 ноября по всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный официальный ресурс.

Как сообщает РИА Новости, на Украине заявляют о перебоях с подачей электричества.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил о «85 ракетных ударах» по территории Украины. При этом поступили сообщения о том, что из-за падения напряжения была приостановлена прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии.

МИД Венгрии рассчитывает на то, что работа «Дружбы» будет возобновлена в короткие сроки, передает ТАСС. Однако конкретная дата не называется.