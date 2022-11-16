Петербург признан территорией, где могут быть непогребенные останки воинов Великой Отечественной

Вся территория Петербурга в рамках реализации федерального закона вошла в состав территорий, где во времена Великой Отечественной войны проходили бои и могут находиться непогребенные останки воинов. Соответствующий законопроект на заседании 16 ноября Заксобрание города утвердило сразу во втором и третьем чтениях, передает корреспондент «Фонтанки».



В список вошли все 111 муниципальных образований в составе города. После того, как законопроект подпишет губернатор и документ вступит в силу, на этих территориях будет возможность устанавливать временный запрет на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, которые могут повредить или переместить непогребенные останки с места их обнаружения.

