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    В Петербурге утвердили список территорий, где могут быть непогребенные воины Великой Отечественной войны

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    В Петербурге в рамках реализации федерального закона Заксобрание на заседании 9 ноября в первом чтении утвердило перечень территорий, где проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны и могут находиться непогребенные останки. В перечень вошла вся территория города. Законопроект в первоочередном порядке внес губернатора города.

    «Проектом закона предусматривается утверждение перечня внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, на территориях которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», — пояснил представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко.

    В перечень попали все 111 муниципалитетов. На вопрос депутатов о сроках перезахоронения обнаруженных останков Сухенко ответил: «Если не ошибаюсь, 3 месяца».

    На включенных в перечень территориях в рамках закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» будет устанавливаться временное ограничение — запрет на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых непогребенные останки или неизвестные воинские захоронения могут быть повреждены или перемещены с места, где их нашли.

    Депутат от «Новых людей» Дмитрий Павлов заметил, что не все застройщики своевременно обследуют территорию на предмет останков.

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