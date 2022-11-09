В Петербурге утвердили список территорий, где могут быть непогребенные воины Великой Отечественной войны

В Петербурге в рамках реализации федерального закона Заксобрание на заседании 9 ноября в первом чтении утвердило перечень территорий, где проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны и могут находиться непогребенные останки. В перечень вошла вся территория города. Законопроект в первоочередном порядке внес губернатора города.

«Проектом закона предусматривается утверждение перечня внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, на территориях которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», — пояснил представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко.

