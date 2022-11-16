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    В Петербурге приватизируют санаторий «Белые ночи», законопроект утвердил ЗакС

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    Петербургский парламент на заседании 16 ноября в окончательном, третьем чтении утвердил законопроект о приватизации пансионата «Белые ночи» в Курортном районе, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

    Теперь документ отправится на подписание губернатору Петербурга. В программу приватизации городского имущества будет включен комплекс, расположенный в Сестрорецке по адресу: 38-й км Приморского шоссе, д. 2, литера А. Общая площадь здания составляет почти 35,5 тысячи квадратных метров.

    О планах приватизировать пансионат было известно с 2018 года. За год до этого Смольный на 49 лет отдал пансионат в аренду, договор был заключен с ООО «Международный медицинский центр «СОГАЗ».

    Во время первого чтения законопроекта депутаты поинтересовались, что будет с бомбоубежищем в «Белых ночах». Представитель Смольного ответил, что в случае, если информация о наличии там бомбоубежища подтвердится, это помешает продаже актива.

    Во втором чтении депутат от «Новых людей» Дмитрий Павлов высказал опасение, что пансионат постигнет судьба приватизированных ранее подобных объектов и он будет застроен жильем, и предложил законодательно ограничить приватизацию — условием, что в дальнейшем пансионат будет использоваться по своему назначению. Однако парламент не поддержал это предложение.

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