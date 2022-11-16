WP: Директор ЦРУ в Киеве встретился с Зеленским

Директор ЦРУ США Уильям Бернс 15 ноября в Киеве провёл встречу с представителями разведки Украины и президентом Владимиром Зеленским, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.



По данным издания, во время ракетных ударов по Киеву Бернс находился на территории посольства США, его жизнь была в безопасности.



Украинской стороне он рассказал о своей встрече с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре. США, по его словам, предупредили Москву о недопустимости использования ядерного оружия.

