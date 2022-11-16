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    Боевые действия на Украине

    WP: Директор ЦРУ в Киеве встретился с Зеленским

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    Директор ЦРУ США Уильям Бернс 15 ноября в Киеве провёл встречу с представителями разведки Украины и президентом Владимиром Зеленским, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

    По данным издания, во время ракетных ударов по Киеву Бернс находился на территории посольства США, его жизнь была в безопасности.

    Украинской стороне он рассказал о своей встрече с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре. США, по его словам, предупредили Москву о недопустимости использования ядерного оружия.

    «Бернс подчеркнул приверженность США оказанию поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии», — цитирует ТАСС WP.

    Нарышкин и Бернс встречались в Анкаре 14 ноября. По данным Bloomberg, целью встречи было сохранение коммуникации по вопросам безопасности. Проведение переговоров России и США в Турции подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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