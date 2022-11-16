WP: Директор ЦРУ в Киеве встретился с Зеленским

Директор ЦРУ США Уильям Бернс 15 ноября в Киеве провёл встречу с представителями разведки Украины и президентом Владимиром Зеленским, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
По данным издания, во время ракетных ударов по Киеву Бернс находился на территории посольства США, его жизнь была в безопасности.
Украинской стороне он рассказал о своей встрече с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре. США, по его словам, предупредили Москву о недопустимости использования ядерного оружия.
«Бернс подчеркнул приверженность США оказанию поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии», — цитирует ТАСС WP.
Нарышкин и Бернс встречались в Анкаре 14 ноября. По данным Bloomberg, целью встречи было сохранение коммуникации по вопросам безопасности. Проведение переговоров России и США в Турции подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.