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    В России обсуждают повышение утильсбора на грузовики

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    Минпромторг обсуждает повышение утильсбора на грузовые автомобили. Об этом 15 ноября сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, но подробности они называют разные.

    Один из собеседников издания говорит, что речь идет о тяжелых самосвалах, другой — о всех тяжелых грузовиках. Третий же отмечает, что базовая индексация в 25 % коснется только «узкого сегмента» самосвальной и бортовой техники, который захватили китайские грузовики.

    Источники газеты считают непоследовательным давление на китайские марки — учитывая, что они поставляют в РФ комплектующие. С другой стороны, один из них отмечает, что повышение утильсбора — попытка «спасать отрасль и пополнять казну». Средства смогут направить на поддержку российских игроков.

    Впрочем, ряд собеседников «Ъ» сомневается, что таким способом получится собрать приличную сумму. В идее они видят попытку защитить рынок для КамАЗа. В компании повышение утильсбора не комментируют — но отмечают, что китайские игроки уже «отъедают долю КамАЗа»: иностранных производителей на рынке грузовиков свыше 14 тонн уже 40 %.

    Лидером по продаже грузовиков в РФ остается КамАЗ (36 %), чьи продажи в октябре снизились на 15,3 %. За ним идут китайские Shacman/Shaanxi, Sitrak и Faw, которые показывают рост. При этом по факту китайские компании просто заняли место «европейской семерки», ушедшей из России: Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz, DAF, Iveco и Renault.

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