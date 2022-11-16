В России обсуждают повышение утильсбора на грузовики

Минпромторг обсуждает повышение утильсбора на грузовые автомобили. Об этом 15 ноября сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, но подробности они называют разные.



Один из собеседников издания говорит, что речь идет о тяжелых самосвалах, другой — о всех тяжелых грузовиках. Третий же отмечает, что базовая индексация в 25 % коснется только «узкого сегмента» самосвальной и бортовой техники, который захватили китайские грузовики.



Источники газеты считают непоследовательным давление на китайские марки — учитывая, что они поставляют в РФ комплектующие. С другой стороны, один из них отмечает, что повышение утильсбора — попытка «спасать отрасль и пополнять казну». Средства смогут направить на поддержку российских игроков.

