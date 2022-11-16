В России обсуждают повышение утильсбора на грузовики

Минпромторг обсуждает повышение утильсбора на грузовые автомобили. Об этом 15 ноября сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, но подробности они называют разные.
Один из собеседников издания говорит, что речь идет о тяжелых самосвалах, другой — о всех тяжелых грузовиках. Третий же отмечает, что базовая индексация в
Источники газеты считают непоследовательным давление на китайские марки — учитывая, что они поставляют в РФ комплектующие. С другой стороны, один из них отмечает, что повышение утильсбора — попытка «спасать отрасль и пополнять казну». Средства смогут направить на поддержку российских игроков.
Впрочем, ряд собеседников «Ъ» сомневается, что таким способом получится собрать приличную сумму. В идее они видят попытку защитить рынок для КамАЗа. В компании повышение утильсбора не комментируют — но отмечают, что китайские игроки уже «отъедают долю КамАЗа»: иностранных производителей на рынке грузовиков свыше 14 тонн уже
Лидером по продаже грузовиков в РФ остается КамАЗ (