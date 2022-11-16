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    Военную подготовку для российских школьников пообещали проводить во внеурочное время: новости вокруг СВО за 16 ноября

    Что произошло за последние сутки

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    О предложении ввести в школах курс начальной военной подготовки стало известно на прошлой неделе
    О предложении ввести в школах курс начальной военной подготовки стало известно на прошлой неделеФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 16 ноября.

    На территорию Польши упали ракеты

    По данным польских СМИ, 15 ноября две ракеты упали на территорию страны в районе села Пшеводов в Люблинском воеводстве. В результате взрыва погибли два человека. Страны отреагировали на эту ситуацию по-разному — все официальные высказывания по этому поводу мы собрали в отдельном материале.

    Позднее в Минобороны РФ заявили, что вчера высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы. По словам ведомства, Минобороны России: опубликованные вечером в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в Пшеводове, идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал инцидент с падением ракет в Польше. По словам Пескова, на Западе последовала «истеричная и оголтело русофобская реакция», не основанная на реальных данных. Также представитель Кремля отметил сдержанную реакцию США на инцидент, которая «контрастировала с заявлениями ряда других стран».

    Президент Польши Анджей Дуда заявил — нет никаких доказательств того, что ракеты были выпущены российской стороной. Ничто не указывает на то, что падение ракеты в Польше было преднамеренной атакой, по словам Дуды, есть большая вероятность того, что ракета принадлежала ПВО Украины.

    В Минобороны прокомментировали вчерашние обстрелы территории Украины

    В Минобороны РФ сообщили, что вчера Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По словам ведомства, цель достигнута, все ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

    Также в Минобороны уточнили, что в ходе вчерашнего удара объекты в Киеве не обстреливались.

    — Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны, — сообщили в ведомстве.

    Начальную военную подготовку в школах будут проводить во внеурочное время

    Программу начальной военной подготовки в школах будут проводить вне уроков, а также с согласия родителей и учителей. Об этом сегодня заявил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая в Госдуме.

    — Дополнительно разработали курс внеурочной деятельности, включение которого в учебный план является решением педагогического коллектива и родителей, — сказал министр.

    О том, что со следующего учебного года в школах появится курс начальной военной подготовки, стало известно на прошлой неделе. Позднее в Минпросвещения пояснили, что модули, посвященные этому предмету, уже изучаются школьниками в рамках ОБЖ.

    Совфед одобрил приравнивание добровольцев СВО к ветеранам

    Совет Федерации одобрил закон о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, принимающих участие в спецоперации. Ранее этот закон приняла Госдума. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, «будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки».

    Закон вступит в силу с момента опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.

    Льготные автокредиты для военнослужащих

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных, на членов их семей и на служивших пенсионеров.

    Президент также отметил, что автомобили должны стать гораздо более доступными для россиян. Более подробно обо всех льготах, которые власти предложили мобилизованным, мы писали в отдельном материале.

    Замглавы Херсонской области задержало МВД

    Замглавы Херсонской области Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. Об этом сообщил источник RT, знакомый с ситуацией. По данным источника, статус Губаревой в этом деле на данный момент неизвестен. По информации ТАСС, с Губаревой уже проводят следственные действия сотрудники МВД. В МВД по Херсонской области не подтвердили и не опровергли факт задержания.

    Ранее муж Губаревой — бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев — заявил о том, что его супруга перестала выходить на связь со вчерашнего дня.

    Губернатор Орловской области сообщил о подрыве нефтебазы

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о том, что в селе Стальной Конь произошел налет на нефтебазу. По его словам, налет осуществил беспилотник — на месте работают оперативные службы.

    — Сегодня около 4 утра, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Пострадавших нет, — написал Клычков в своем Telegram-канале.

    Летом от атак беспилотников дважды пострадал Севастополь — 31 июля и 20 августа был атакован штаб Черноморского флота.

    О предложении ввести в школах курс начальной военной подготовки стало известно на прошлой неделе
    О предложении ввести в школах курс начальной военной подготовки стало известно на прошлой неделеФото: Александр Ощепков / NGS.RU

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    Дмитрий ПесковМинобороныМинпромторгПольшаРоссияУкраинаАвтокредитыВетераныВоеннослужащиеДобровольцыРакетаСпецоперацияОрловская областьМобилизованныеПадение ракетОбстрел Украины

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