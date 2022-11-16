Военную подготовку для российских школьников пообещали проводить во внеурочное время: новости вокруг СВО за 16 ноября

О предложении ввести в школах курс начальной военной подготовки стало известно на прошлой неделе Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





На территорию Польши упали ракеты По данным польских СМИ, 15 ноября две ракеты упали на территорию страны в районе села Пшеводов в Люблинском воеводстве. В результате взрыва погибли два человека. Страны отреагировали на эту ситуацию по-разному — все официальные высказывания по этому поводу мы собрали в отдельном материале. Позднее в Минобороны РФ заявили, что вчера высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы. По словам ведомства, Минобороны России: опубликованные вечером в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в Пшеводове, идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал инцидент с падением ракет в Польше. По словам Пескова, на Западе последовала «истеричная и оголтело русофобская реакция», не основанная на реальных данных. Также представитель Кремля отметил сдержанную реакцию США на инцидент, которая «контрастировала с заявлениями ряда других стран». Президент Польши Анджей Дуда заявил — нет никаких доказательств того, что ракеты были выпущены российской стороной. Ничто не указывает на то, что падение ракеты в Польше было преднамеренной атакой, по словам Дуды, есть большая вероятность того, что ракета принадлежала ПВО Украины.

В Минобороны прокомментировали вчерашние обстрелы территории Украины В Минобороны РФ сообщили, что вчера Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По словам ведомства, цель достигнута, все ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

Также в Минобороны уточнили, что в ходе вчерашнего удара объекты в Киеве не обстреливались.

— Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны, — сообщили в ведомстве. Начальную военную подготовку в школах будут проводить во внеурочное время Программу начальной военной подготовки в школах будут проводить вне уроков, а также с согласия родителей и учителей. Об этом сегодня заявил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая в Госдуме.



— Дополнительно разработали курс внеурочной деятельности, включение которого в учебный план является решением педагогического коллектива и родителей, — сказал министр.

О том, что со следующего учебного года в школах появится курс начальной военной подготовки, стало известно на прошлой неделе. Позднее в Минпросвещения пояснили, что модули, посвященные этому предмету, уже изучаются школьниками в рамках ОБЖ.

Совфед одобрил приравнивание добровольцев СВО к ветеранам Совет Федерации одобрил закон о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, принимающих участие в спецоперации. Ранее этот закон приняла Госдума. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, «будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки».

Закон вступит в силу с момента опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года. Льготные автокредиты для военнослужащих Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных, на членов их семей и на служивших пенсионеров.



Президент также отметил, что автомобили должны стать гораздо более доступными для россиян. Более подробно обо всех льготах, которые власти предложили мобилизованным, мы писали в отдельном материале. Замглавы Херсонской области задержало МВД Замглавы Херсонской области Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. Об этом сообщил источник RT, знакомый с ситуацией. По данным источника, статус Губаревой в этом деле на данный момент неизвестен. По информации ТАСС, с Губаревой уже проводят следственные действия сотрудники МВД. В МВД по Херсонской области не подтвердили и не опровергли факт задержания.



Ранее муж Губаревой — бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев — заявил о том, что его супруга перестала выходить на связь со вчерашнего дня.

Губернатор Орловской области сообщил о подрыве нефтебазы Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о том, что в селе Стальной Конь произошел налет на нефтебазу. По его словам, налет осуществил беспилотник — на месте работают оперативные службы. — Сегодня около 4 утра, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Пострадавших нет, — написал Клычков в своем Telegram-канале.

Летом от атак беспилотников дважды пострадал Севастополь — 31 июля и 20 августа был атакован штаб Черноморского флота.