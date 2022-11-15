«Гонщика» с севера Петербурга арестовали на 10 суток. Сбивший пенсионера был пьян

Гонки с полицией на севере Петербурга закончились для 19-летнего молодого человека тремя административными протоколами и арестом на 10 суток. Об этом 15 ноября сообщает ГУ МВД по городу и области.



Лихача задержали в ночь на воскресенье после того, как у дома 21 по Придорожной аллее он на «Ладе» сбил на тротуаре 79-летнего пенсионера. После ДТП водитель скрылся с места, бросив пожилого мужчину в состоянии средней степени тяжести.

