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    Очевидцы: Водитель сбил пенсионера во время погони в Выборгском районе

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    На севере Петербурга поймали водителя, который якобы сбил пешехода, уходя от ДПС. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает 14 ноября «Мегаполис».

    По словам свидетеля, погоню в ночь на минувшее воскресенье устроили за «Ладой», водитель которой, вероятно, был нетрезв. По предварительным данным, в одном из дворов он сбил пенсионера, затем врезался в синюю «Мазду» и завершил путь у ТРЦ «КультПросвет» на проспекте Культуры.

    Отмечается, что в салоне сидели два пассажира — они тоже были навеселе, и якобы полиции пришлось пристегнуть их к машине наручниками, чтобы утихомирить.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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