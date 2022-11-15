Очевидцы: Водитель сбил пенсионера во время погони в Выборгском районе

На севере Петербурга поймали водителя, который якобы сбил пешехода, уходя от ДПС. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает 14 ноября «Мегаполис».



По словам свидетеля, погоню в ночь на минувшее воскресенье устроили за «Ладой», водитель которой, вероятно, был нетрезв. По предварительным данным, в одном из дворов он сбил пенсионера, затем врезался в синюю «Мазду» и завершил путь у ТРЦ «КультПросвет» на проспекте Культуры.

Отмечается, что в салоне сидели два пассажира — они тоже были навеселе, и якобы полиции пришлось пристегнуть их к машине наручниками, чтобы утихомирить.