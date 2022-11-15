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    Дзюба — об игре в Турции: Болезненный, но интересный опыт

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    Футбольный нападающий Артем Дзюба ушел из турецкого клуба «Адана Демирспор», потому что не хотел сидеть на скамейке запасных. Об этом спортсмен рассказал в своих социальных сетях 15 ноября.

    «Я ушёл, это было взвешенное решение, так как мне уже не 18 лет. Сидеть смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня. Всё-таки у меня большие амбиции, мне хочется ещё играть и получать удовольствие, пока я получаю от этого радость и мне нравится участвовать в матчах», — заявил Дзюба на видео в своих соцсетях.

    Кроме того, он назвал опыт игры в турецкой команде «болезненным», но интересным.

    Артем Дзюба стал игроком «Адана Демирспор» летом 2022 года на правах свободного агента, уйдя из петербургского «Зенита». В составе турецкой команды 34-летний форвард провел пять матчей, в которых забил один гол. Контракт с «Адана Демирспор» был подписан на один год. Из команды Дзюба ушел в начале ноября.

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