Дзюба — об игре в Турции: Болезненный, но интересный опыт

Футбольный нападающий Артем Дзюба ушел из турецкого клуба «Адана Демирспор», потому что не хотел сидеть на скамейке запасных. Об этом спортсмен рассказал в своих социальных сетях 15 ноября.



«Я ушёл, это было взвешенное решение, так как мне уже не 18 лет. Сидеть смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня. Всё-таки у меня большие амбиции, мне хочется ещё играть и получать удовольствие, пока я получаю от этого радость и мне нравится участвовать в матчах», — заявил Дзюба на видео в своих соцсетях.



Кроме того, он назвал опыт игры в турецкой команде «болезненным», но интересным.

