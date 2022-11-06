Источник: Дзюба ушел из турецкого клуба

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Об этом 6 ноября написал в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов.
Официальных подтверждений этому пока нет. Официальный представитель Дзюбы Леонид Гольдман не стал комментировать информацию.
«Никак не могу прокомментировать. Многие считают, что новость с Дзюбой — шутка? Обращайтесь к тому, кто опубликовал: пусть даёт комментарий — откуда взял эту информацию», — цитирует Гольдмана сайт «Чемпионат.com».
Артем Дзюба стал игроком «Адана Демирспор» летом 2022 года на правах свободного агента, уйдя из петербургского «Зенита». В составе турецкой команды 34-летний форвард сыграл в пяти матчах, в которых отличился лишь однажды. Контракт с «Адана Демирспор» рассчитан до 30 июня 2023 года с возможным продлением ещё на один сезон.
«Адана» занимает четвёртое место в таблице чемпионата Турции.