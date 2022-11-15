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    Немец без визы пытался вырваться в Россию лесами

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    Гражданин Германии, отчаявшийся попасть в Россию легальным путём, решился попробовать проникнуть через лес, сообщила финская пограничная служба.

    Как рассказали пограничники 15 ноября на своём сайте, накануне немец пытался добраться до России через погранпереход Нуйямаа на велосипеде. Но ему сообщили, что он не может проехать, потому что у него нет действующего паспорта или российской визы. Отъехав в сторону, он бросил велосипед и прошёл примерно два километра по лесу до границы Финляндии и России.

    Пограничный патруль, который отправили на перехват нарушителя, обнаружил и задержал мужчину по подозрению в совершении преступления на государственной границе. Он вызван в Южно-Карельский районный суд.

    Неделей ранее финны набрели в лесу уже на нелегала из России. Он заявил, что хочет остаться жить в Суоми.

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