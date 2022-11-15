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    Петербурженке выдали в садике ребёнка с кровавыми подтёками на шее

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    Петербурженка пытается выяснить, что случилось с её сыном в детском саду Калининского района. После четырёх часов в ясельной группе мальчика пришлось везти в травмпункт.

    Как рассказала 15 ноября «Фонтанке» Елена Ермалаева, в конце прошлой недели она забирала двухлетнего сына из 60-го садика на проспекте Луначарского. В ясельной группе ребёнок провел 4 часа, воспитатели при встрече с мамой никаких замечаний не делали.

    Дома Елена увидела на шее сына красные кровоточащие полосы. В травмпункте зафиксировали повреждение мягких тканей. «Когда мне позвонила воспитатель, она сказала, что не знает, что произошло. Потом она начала говорить, что, возможно, ребёнок упал с горшка. Потом она начала говорить о том, что, может быть, его мальчик задел. Сейчас воспитатель вообще все отрицает, — рассказала Елена. — Ребёнок получил травмы. Его взяли за шиворот и конкретно потрепали. То есть там следы ногтей, повреждение всех слоёв кожи».

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    По словам матери, сейчас мальчик находится на больничном и вынужден носить бандаж на шее. Ребёнок ведёт себя тревожно, особенно нервно реагирует, когда нужно сходить в туалет.

    Заведующая детсадом вышла из отпуска в понедельник и обещала встретиться с петербурженкой в четверг. Елена написала заявление в полицию, доследственная проверка по данному факту контролируется прокуратурой.

    В пресс-службе администрации Калининского района уточнили, что по факту обращения матери в травмпункт проводится служебная проверка. Заведующая сегодня разговаривала с Еленой по телефону и выясняла подробности случившегося.

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