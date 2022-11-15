Петербурженке выдали в садике ребёнка с кровавыми подтёками на шее

Петербурженка пытается выяснить, что случилось с её сыном в детском саду Калининского района. После четырёх часов в ясельной группе мальчика пришлось везти в травмпункт.



Как рассказала 15 ноября «Фонтанке» Елена Ермалаева, в конце прошлой недели она забирала двухлетнего сына из 60-го садика на проспекте Луначарского. В ясельной группе ребёнок провел 4 часа, воспитатели при встрече с мамой никаких замечаний не делали.

Дома Елена увидела на шее сына красные кровоточащие полосы. В травмпункте зафиксировали повреждение мягких тканей. «Когда мне позвонила воспитатель, она сказала, что не знает, что произошло. Потом она начала говорить, что, возможно, ребёнок упал с горшка. Потом она начала говорить о том, что, может быть, его мальчик задел. Сейчас воспитатель вообще все отрицает, — рассказала Елена. — Ребёнок получил травмы. Его взяли за шиворот и конкретно потрепали. То есть там следы ногтей, повреждение всех слоёв кожи».