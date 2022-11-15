    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    763мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.31eur62.63

    Боевые действия на Украине

    Кличко заявил, что экстренные отключения света начались по всей Украине

    3226
    13 комментариев

    Во всех регионах Украины после взрывов во вторник начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом 15 ноября заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает ТАСС.

    По его словам, это необходимый шаг, чтобы «сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании». В самом Киеве, по предварительным данным, без света осталась минимум половина потребителей.

    Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация с электроэнергией в столице «очень тяжелая», пишет РБК.

    Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, ударах по критической инфраструктуре Харьковской и Винницкой областей. Взрывы, по данным СМИ и местных властей, звучали в Одессе, Днепре, Кривом Роге, Ивано-Франковской, Сумской и других областях. Во множестве регионов отмечаются перебои со светом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close