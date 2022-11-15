Кличко заявил, что экстренные отключения света начались по всей Украине

Во всех регионах Украины после взрывов во вторник начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом 15 ноября заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает ТАСС.



По его словам, это необходимый шаг, чтобы «сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании». В самом Киеве, по предварительным данным, без света осталась минимум половина потребителей.



Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация с электроэнергией в столице «очень тяжелая», пишет РБК.



Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, ударах по критической инфраструктуре Харьковской и Винницкой областей. Взрывы, по данным СМИ и местных властей, звучали в Одессе, Днепре, Кривом Роге, Ивано-Франковской, Сумской и других областях. Во множестве регионов отмечаются перебои со светом.

