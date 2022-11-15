В Киеве после взрывов вводят экстренные отключения света

В Киеве и области вводятся экстренные отключения света. Об этом 15 ноября пишет ТАСС со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК.



Там отметили, что графики отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Это происходит на фоне ряда взрывов в Печерском районе, случившихся во вторник вечером.



Без электричества частично остался город Ровно, там произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры, заявляют местные власти.



Частично после взрывов обесточены города Хмельницкий и Львов. Житомир полностью обесточен. В Сумской области вводятся аварийные отключения электроэнергии, как и в Полтаве. В Харькове после «ударов по городу» остановлено метро. Проблемы с электричеством в ряде районов Одессы.

