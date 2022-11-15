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    В Петербурге дети начали лепить мрачных черных снеговиков

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    Петербургские дети после первого существенного снегопада начала лепить снеговиков. Они получились черными, мрачными и расчлененными.

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    Как рассказала «Фонтанке» читательница Мария 15 ноября, фото она сделала в детском саду в Купчино. И получившиеся фигуры они окрестили грязевиками. «Какая жизнь, такие и снеговики», – отреагировали петербуржцы.

    Еще одного снеговика с инструментом сегодня снял фотограф «Фонтанки» у Адмиралтейства. А полную подборку фото с улиц Петербурга во время стихии — смотрите в нашем онлайн-репортаже.

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