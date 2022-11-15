В Петербурге дети начали лепить мрачных черных снеговиков

Петербургские дети после первого существенного снегопада начала лепить снеговиков. Они получились черными, мрачными и расчлененными.
Как рассказала «Фонтанке» читательница Мария 15 ноября, фото она сделала в детском саду в Купчино. И получившиеся фигуры они окрестили грязевиками. «Какая жизнь, такие и снеговики», – отреагировали петербуржцы.
Еще одного снеговика с инструментом сегодня снял фотограф «Фонтанки» у Адмиралтейства. А полную подборку фото с улиц Петербурга во время стихии — смотрите в нашем онлайн-репортаже.