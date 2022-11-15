Фото дня: Адмиралтейство охраняет снеговик с инструментом

После снегопада 15 ноября в Петербурге полезли из-под земли снеговики. Одного из первых заметил в центре Петербурга, около Адмиралтейства, фотограф «Фонтанки».
Снеговичок ростом до неба, он кажется намного выше окрестных зданий. Две палочки символизируют то ли руки (и тогда вопрос, что он держит в руках?), то ли копьё. А может быть, это лопата — чтобы помогал дворникам? Или весло — и значит, это не снеговик, а снежная баба? Оставим этот вопрос открытым.
К утру в Петербурге выпало до 10–14 мм осадков. Коммунальные и дорожные службы работали с ночи.