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    Фото дня: Адмиралтейство охраняет снеговик с инструментом

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    3 комментария

    После снегопада 15 ноября в Петербурге полезли из-под земли снеговики. Одного из первых заметил в центре Петербурга, около Адмиралтейства, фотограф «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Снеговичок ростом до неба, он кажется намного выше окрестных зданий. Две палочки символизируют то ли руки (и тогда вопрос, что он держит в руках?), то ли копьё. А может быть, это лопата — чтобы помогал дворникам? Или весло — и значит, это не снеговик, а снежная баба? Оставим этот вопрос открытым.

    К утру в Петербурге выпало до 10–14 мм осадков. Коммунальные и дорожные службы работали с ночи.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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