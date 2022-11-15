Эстония с Финляндией не в приоритете: какие погранпункты будут модернизировать в России

Правительство России озвучило приоритетность модернизации погранпунктов. В список не попали ближайшие к Петербургу границы.



Как сообщило правительство 15 ноября в своём Telegram-канале, с учетом узких мест, первый в очереди МАПП Верхний Ларс, затем российско-азербайджанская граница, граница с Казахстаном и граница с КНР.



Мероприятия по реконструкции и техническому переоснащению планируется завершить к концу 2027 года.



Как писала «Фонтанка», по словам президента Грузии, с начала частичной мобилизации из России в эту республику въехали 700 000 человек.

