    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    762мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd60.4eur62.16

    Эстония с Финляндией не в приоритете: какие погранпункты будут модернизировать в России

    1034
    2 комментария

    Правительство России озвучило приоритетность модернизации погранпунктов. В список не попали ближайшие к Петербургу границы.

    Как сообщило правительство 15 ноября в своём Telegram-канале, с учетом узких мест, первый в очереди МАПП Верхний Ларс, затем российско-азербайджанская граница, граница с Казахстаном и граница с КНР.

    Мероприятия по реконструкции и техническому переоснащению планируется завершить к концу 2027 года.

    Как писала «Фонтанка», по словам президента Грузии, с начала частичной мобилизации из России в эту республику въехали 700 000 человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close