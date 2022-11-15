Еще один взрыв прозвучал в Киеве. Громко во Львове, Одессе и Харькове

Третий за сегодня взрыв произошёл в Печерском районе Киева, пишет 15 ноября РБК со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.



РИА Новости передает, что взрывы звучат также в Кривом Роге. А власти Харькова сообщают об ударах по городу, после которых частично пропало электричество, остановлена работа метрополитена. Без света и Житомир.



Во Львове тоже прогремели взрывы, город частично обесточен. Также СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Виннице.



Ранее сообщалось о взрывах в Черкасской и Хмельницкой областях.