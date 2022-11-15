В Киеве прогремели взрывы. СМИ пишут о работе ПВО

Как минимум два взрыва произошли в Печерском районе Киева. Об этом 15 ноября пишет РБК со ссылкой на мэра украинской столицы Виталия Кличко. По его словам, повреждены два жилых дома.
РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ, сообщает о работе в городе ПВО. В Сети появились фото и видео, на которых, предположительно, запечатлены последствия взрывов.
Подробностей и информации о пострадавших пока нет.
СМИ также передают, что система ПВО работает в Винницкой и Полтавской областях. А взрывы якобы также прогремели в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях