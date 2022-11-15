В Киеве прогремели взрывы. СМИ пишут о работе ПВО

Как минимум два взрыва произошли в Печерском районе Киева. Об этом 15 ноября пишет РБК со ссылкой на мэра украинской столицы Виталия Кличко. По его словам, повреждены два жилых дома.



РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ, сообщает о работе в городе ПВО. В Сети появились фото и видео, на которых, предположительно, запечатлены последствия взрывов.

