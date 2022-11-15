«Искусство принадлежит музеям». Пиотровский высказался по поводу музейных коллекций из зоны боевых действий

После прекращения боевых действий на Украине предметы искусства вернутся в музеи, которым принадлежат. Об этом заявил на пресс-конференции в «Интерфаксе» 15 ноября генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, отвечая на вопрос о перемещенных музейных коллекциях на Донбассе и в Херсоне.
«Предметы [искусства] в зоне военных действий надо защищать, — сказал Пиотровский. — Есть много способов защищать: можно прятать в подвалы, можно перевезти в безопасное место».
Он рассказал о создании Союзом музеев России рабочей группы, которая занимается музеями в зоне военных конфликтов — «будь то Сирия или Новороссия». После того, как оружие смолкнет, музейные коллекции вернутся в родные стены.
«Предметы вернутся в свои музеи. Они и сейчас им принадлежат, даже если перевезены», — заверил Пиотровский.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Эрмитаже поддерживают неофициальные связи с музеями Европы, но планируют сотрудничать с Китаем и Японией.