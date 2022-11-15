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    Сотрудничество прервано, но связи остались. Пиотровский рассказал о международных выставках Эрмитажа

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    Сотрудничество Эрмитажа с европейскими музеями прервано, но главный музей Петербурга планирует совместные проекты с Китаем и Японией. Об этом 15 ноября рассказал на пресс-конференции в «Интерфаксе» генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

    «Во всех европейских музеях отдано распоряжение не иметь никаких официальных связей с российскими коллегами», — рассказал Пиотровский. При этом, по словам директора, неофициальное общение российских и европейских музейщиков никогда не прекращалось.

    «Связи существуют, но оглашаться не будут», — сказал Пиотровский и выразил надежду на налаживание отношений, «когда всё успокоится».

    Эрмитаж планирует совместные проекты с Китаем, но пока что их осуществлению мешают только беспрецедентные санитарные меры, введенные в стране из-за ковида. По словам директора Эрмитажа, к сотрудничеству готовы также Япония, Малайзия и арабские страны.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, какие выставки пройдут в Эрмитаже в 2023 году. По словам министра культуры Ольги Любимовой, «фокус выставочной деятельности сконцентрируется на истории России».

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