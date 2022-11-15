Сотрудничество прервано, но связи остались. Пиотровский рассказал о международных выставках Эрмитажа

Сотрудничество Эрмитажа с европейскими музеями прервано, но главный музей Петербурга планирует совместные проекты с Китаем и Японией. Об этом 15 ноября рассказал на пресс-конференции в «Интерфаксе» генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.



«Во всех европейских музеях отдано распоряжение не иметь никаких официальных связей с российскими коллегами», — рассказал Пиотровский. При этом, по словам директора, неофициальное общение российских и европейских музейщиков никогда не прекращалось.

