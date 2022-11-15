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    А вдоль дороги деревья в «спальниках» стоят. На Московский вернулись «чупа-чупсы»

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    На Московском проспекте снова появились пугающие коричневые мешки на ножках. На самом деле опасаться нечего: это всего лишь тщательно упакованные деревья.

    Приодетые кроны 15 ноября попали в объектив корреспондента «Фонтанки». Так деревья готовят к зиме: защищают от химических ожогов и морозобойных трещин на стволах, объясняли в комитете по благоустройству. Это делают не везде, а на улицах, где особенно активно ездит транспорт.

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    Зимние костюмы деревья получают каждый год — в прошлом году «Фонтанка» тоже показывала эти необычные «чупа-чупсы».

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