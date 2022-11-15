А вдоль дороги деревья в «спальниках» стоят. На Московский вернулись «чупа-чупсы»

На Московском проспекте снова появились пугающие коричневые мешки на ножках. На самом деле опасаться нечего: это всего лишь тщательно упакованные деревья.



Приодетые кроны 15 ноября попали в объектив корреспондента «Фонтанки». Так деревья готовят к зиме: защищают от химических ожогов и морозобойных трещин на стволах, объясняли в комитете по благоустройству. Это делают не везде, а на улицах, где особенно активно ездит транспорт.

