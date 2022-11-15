Огромная белая птица прячется в тростниках у Кронштадта

Уже почти зима, а в Петербурге всё ещё можно встретить перелётных птиц. Двух белых цапель заметил в тростниковых зарослях около Кронштадтской дамбы Павел Глазков, кандидат биологических наук. О встрече но рассказывает 15 ноября в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».

«Одновременно я наблюдал двух этих белоснежных красавиц. Одна из них у меня на глазах успешно поохотилась. Цапли — хищники, питаются исключительно животной пищей. Преимущественно, это рыба, а кроме того, лягушки, мыши и даже змеи. Добычу цапли могут выслеживать часами, неподвижно замерев. Кажется, что птица спит с открытыми глазами. Но стоит ей обнаружить добычу, как цапля моментально оживает», — рассказывает Павел Глазков.

Белая цапля редкая и необычно крупная птица — метр в высоту и с размахом крыльев до 1,5 метра. В нашем регионе она появилась недавно, около 10 лет назад, а в 2019 году было замечено первое гнездование. Они обитают очень компактными колониями, которые называются цапельниками — «Фонтанка» показывала, как они выглядят. Обычно к середине сентября цапли улетают от нас на зимовку в Западную Европу или в Африку, но иногда остаются до морозов, пока залив не покроется льдом.



В конце XIX века белые цапли могли исчезнуть с лица Земли. Дело в том, что в брачный период у них появляются длинные перья — эгретки, свисающие по бокам и позади хвоста. Ради них на птиц охотились и чуть не истребили.

