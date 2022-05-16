Квадрокоптер показал рекорд в крупнейшем цапельнике Ленобласти. Там уже есть первые птенцы

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В крупнейшем цапельнике Ленинградской области пополнение, там с помощью квадрокоптера зафиксировано рекордное число гнёзд — 73. В одном из них уже вылупились три птенца. Об этом 16 мая рассказывает петербургский зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».



В Ленинградской области обитает около 3 тысяч особей серой цапли и примерно 300 птиц другого вида — большой белой цапли. Крупнейшая колония серых цапель находится рядом с Киришами.

