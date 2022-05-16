Квадрокоптер показал рекорд в крупнейшем цапельнике Ленобласти. Там уже есть первые птенцы

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В крупнейшем цапельнике Ленинградской области пополнение, там с помощью квадрокоптера зафиксировано рекордное число гнёзд — 73. В одном из них уже вылупились три птенца. Об этом 16 мая рассказывает петербургский зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».
В Ленинградской области обитает около 3 тысяч особей серой цапли и примерно 300 птиц другого вида — большой белой цапли. Крупнейшая колония серых цапель находится рядом с Киришами.
«Цапли живут очень компактными поселениями, которые называются цапельниками. На одном дереве могут находиться до 4, а иногда и 5 гнезд. В этой крупной колонии серых цапель удалось обнаружить четыре гнезда другого вида — большой белой цапли. Впервые эта белоснежная красавица была замечена в нашем регионе около 10 лет назад. И только недавно начала у нас гнездиться. Цапли используют свои гнезда по много лет. Птицы образуют стабильные пары. Оба родителя принимают участие в постройке гнезда, насиживании и выкармливании птенцов», — рассказывает Павел Глазков.
В конце XIX века белые цапли были близки к исчезновению. Их массово истребляли из-за их длинных перьев, появляющихся в брачный период и свисающих из хвоста, — эгреток. Чуть более ста лет назад была особая мода на шляпные украшения из эгреток. К счастью, люди опомнились, охоту запретили, и мировая популяция большой белой цапли восстановилась.