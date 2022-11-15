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    В Петербурге недовольному клиенту, пугавшему персонал KFC пистолетом, разрешили вернуться к ночным перекусам

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    Буянившего перед закрытым окном фастфуда в Весёлом Посёлке освободили в зале суда. Он сожалеет, что торопил сотрудников ресторана пистолетом.

    О приговоре Далеру Гулову 15 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. «Фонтанка» рассказывала, что бородатого водителя Mercedes-Benz искали после хулиганства на улице Бадаева. Около часа ночи ему не повезло попасть на технический перерыв в KFC, еду и внимание автомобилист потребовал с пневматическим МР-654К.

    К суду Гулов чистосердечно раскаялся. «Признал и пояснил, что в связи с обоюдным словесным конфликтом с потерпевшими, не сдержав свои эмоции, он достал пневматический пистолет и, находясь в машине, через окно направил его в сторону потерпевших, чтобы напугать их», — уточнили в пресс-службе.

    Приговора подсудимый ждал в следственном изоляторе. Невский районный суд назначил виновному в уголовном хулиганстве два года условно и постановил освободить из-под стражи в зале суда.

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