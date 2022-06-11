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    С пистолетом за крылышками. Сотрудникам KFC в Весёлом Посёлке было страшно

    2184
    6 комментариев

    Скорость обслуживания посетителей не устроила водителя, остановившегося у заведения быстрого питания в Невском районе Петербурга. Подгонять зазевавшихся сотрудников он решил пистолетом, стало известно «Фонтанке» 11 июня.

    О нетерпеливом клиенте полиции накануне рассказала сотрудница KFC на улице Бадаева, 2. В графике заведения заложен получасовой перерыв до часа ночи, мужчине на Mercedes-Benz с областными номерами не повезло попасть именно на него.

    Облизнувшись на меню, он стукнул в окошко, но вместо «Что будете заказывать?» услышал просьбу подождать — от технического перерыва оставались несколько минут. Голод, по всей видимости, был непреодолим. Сотрудницу припугнули пистолетом и потребовали принять заказ незамедлительно.

    Удалось ли мужчине поесть на Бадаева или он рванул добывать ночной перекус в другом месте, она не уточнила.

    Полиция ищет бородатого брюнета лет тридцати, среднего роста и телосложения, по виду — южных кровей. Он был в чёрной футболке и кепке в цвет. Мужчину ждёт уголовное дело по статье о хулиганстве.

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    Комментарии (6)

    274573038
    Мне очень кушац хочется)))
    Дядя Бо
    За чужой пшеницей на танках ездить можно, а за крылышками, с пистолетом нельзя? Странно.
    Леонтий
    Запретили про национальности преступников писать,или ещё нет,я запутался?
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