    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    760мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.4eur62.16

    Боевые действия на Украине

    Президент Украины: Никакого «Минска-3» не будет

    6122
    4 комментария

    Украинский президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите G20 15 ноября, заявил, что соглашений по типу минских не будет.

    «Не будет никаких «Минск-3», которые Россия нарушит сразу же после заключения», — цитирует РИА Новости слова Зеленского.

    «Минск-2» (Комплекс мер по выполнению минских соглашений) был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине 24 февраля. Этот документ регламентировал шаги по деэскалации конфликта.

    Ранее сообщалось, что, выступая перед членами саммита, украинский лидер заявил, что «настало время», когда конфликт с Россией «может быть остановлен», а также предложил обмен заключёнными с Россией по формуле «всех на всех».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close