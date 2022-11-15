Президент Украины: Никакого «Минска-3» не будет

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите G20 15 ноября, заявил, что соглашений по типу минских не будет.



«Не будет никаких «Минск-3», которые Россия нарушит сразу же после заключения», — цитирует РИА Новости слова Зеленского.



«Минск-2» (Комплекс мер по выполнению минских соглашений) был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине 24 февраля. Этот документ регламентировал шаги по деэскалации конфликта.



Ранее сообщалось, что, выступая перед членами саммита, украинский лидер заявил, что «настало время», когда конфликт с Россией «может быть остановлен», а также предложил обмен заключёнными с Россией по формуле «всех на всех».

