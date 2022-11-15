Чистое небо заволакивают пушистые облака. Полюбуйтесь нежным рассветом с высоты Лахта Центра

Безмятежную небесную гладь разрезают солнечные лучи, а затем появляется вереница тонких облаков. Это — рассвет над Петербургом, который 14 ноября показывает пресс-служба Лахта Центра.
Зрелище завораживающее: облака бегут и постепенно сливаются в плотный ковер, закрывая петербургское небо привычной завесой. Однако перед этим город успевает получить достаточно и красок, и света.
«Удивительно ярким и солнечным было сегодняшнее морозное утро. И такими бывают петербургские рассветы в ноябре», — радуются в Лахта Центре.
Ранее «Фонтанка» показывала чарующую луну над Петербургом — и ее необычную компанию.