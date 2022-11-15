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    Чистое небо заволакивают пушистые облака. Полюбуйтесь нежным рассветом с высоты Лахта Центра

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    Безмятежную небесную гладь разрезают солнечные лучи, а затем появляется вереница тонких облаков. Это — рассвет над Петербургом, который 14 ноября показывает пресс-служба Лахта Центра.

    Зрелище завораживающее: облака бегут и постепенно сливаются в плотный ковер, закрывая петербургское небо привычной завесой. Однако перед этим город успевает получить достаточно и красок, и света.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    «Удивительно ярким и солнечным было сегодняшнее морозное утро. И такими бывают петербургские рассветы в ноябре», — радуются в Лахта Центре.

    Ранее «Фонтанка» показывала чарующую луну над Петербургом — и ее необычную компанию.

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