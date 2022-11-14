В Анапе во время штурма дома ликвидировали мужчину, который порезал полицейских и стрелял в следователя

В Анапе неплательщика за коммунальные услуги, который забаррикадировался в собственном доме и оказывал сопротивление силовикам, ликвидировали во время штурма вечером 14 ноября. Об этом сообщает МВД Медиа со ссылкой на краевой главк. Мужчина ранил ножом двух сотрудников полиции, один полицейский получил огнестрельное ранение во время операции. Пули также летели в сторону сотрудника СК, который не пострадал.
Инцидент произошел в селе Цинанобалка, куда сотрудники коммунальных служб прибыли, чтобы отключить должнику электроэнергию. Визитеров, как ранее сообщал СК Краснодарского края, 56-летний мужчина встретил агрессивно. Вызванные на подмогу сотрудники полиции не смогли его угомонить. Участковый уполномоченный получил удар ножом в бедро, а стажеру порезали руку. Сам должник закрылся в доме, а подоспевших следователей встретил пальбой, после чего дом окружили и начался штурм.
В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления (ст.295 УК РФ), а также о применении насилия в отношении двух сотрудников полиции (ч.2 ст.318, ч.2 ст.318 УК РФ).