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    В Анапе штурмуют дом должника, который ранил ножом двух полицейских и выстрелил в сторону следователя

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    В Анапе неплательщик за коммунальные услуги забаррикадировался в частном доме и оказывает сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина ранил ножом двух сотрудников полиции и выстрелил в сторону сотрудника Следственного комитета. Сейчас злополучный дом штурмуют силовики. Подробности 14 ноября сообщает СК Краснодарского края.

    Неудачная попытка отключить коммуникации у 56-летнего должника произошла в селе Цинанобалка Анапского района. Сотрудники коммунальных служб вызвали на подмогу сотрудников полиции. Не желая оставаться без благ цивилизации, мужчина ударил ножом в бедро участкового уполномоченного полиции и порезал ладонь стажёру, говорится в сообщении. Пострадавшие сотрудники полиции были госпитализированы, в настоящее время их жизни вне опасности. Должник же занял оборону в доме.

    Прибывших на место сотрудников Следственного комитета мужчина встретил стрельбой.

    В настоящий момент идет штурм дома. На видеозаписях, которые появились в Сети, слышны выстрелы.

    Возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления (ст.295 УК РФ), а также о применении насилия в отношении двух сотрудников полиции (ч.2 ст.318, ч.2 ст.318 УК РФ).

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    Комментарии 5

    ssr14 Ноя 2022 в 23:12
    А зачем дом?
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