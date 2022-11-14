В Анапе штурмуют дом должника, который ранил ножом двух полицейских и выстрелил в сторону следователя

В Анапе неплательщик за коммунальные услуги забаррикадировался в частном доме и оказывает сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина ранил ножом двух сотрудников полиции и выстрелил в сторону сотрудника Следственного комитета. Сейчас злополучный дом штурмуют силовики. Подробности 14 ноября сообщает СК Краснодарского края.



Неудачная попытка отключить коммуникации у 56-летнего должника произошла в селе Цинанобалка Анапского района. Сотрудники коммунальных служб вызвали на подмогу сотрудников полиции. Не желая оставаться без благ цивилизации, мужчина ударил ножом в бедро участкового уполномоченного полиции и порезал ладонь стажёру, говорится в сообщении. Пострадавшие сотрудники полиции были госпитализированы, в настоящее время их жизни вне опасности. Должник же занял оборону в доме.

