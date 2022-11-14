Завербованный в российской колонии студент из Замбии погиб в зоне СВО. Он сидел за доставку «продукции для развлечений»

О гибели молодого человека сообщили в МИД Замбии, сообщение опубликовано в соцсетях министра 14 ноября. По данным дипломатов, учившийся в Москве на физика-ядерщика Ньиренда получил тюремный срок и должен был отбывать наказание в колонии в Подмосковье, но оказался в зоне «конфликта между Россией и Украиной» и погиб 22 сентября 2022 года. Его тело перевезли в Ростов-на-Дону для отправки на родину.

Попавший в зону СВО из подмосковной колонии гражданин Замбии Лемехани Натан Ньиренда умер. Правительство африканской страны хочет узнать от России секреты телепортации на фронт.

«Правительство Замбии просит российские власти срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии мог быть направлен из мест лишения свободы на территорию Украины», — говорится в заявлении.

В тюрьму Ньиренда попал за распространение наркотиков, следует из приговора Перовского районного суда Москвы. Признавший вину студент рассказал, что в 2020 году разместил резюме на сайте поиска работы. Ему предложили работу курьером — «разносить продукцию для развлечений» по определенным адресам. Ньиренда исполнял роль обычного закладчика, пряча порции наркотиков в укромных уголках Москвы и отправляя координаты работодателю. За каждый закопанный сверток на карту Ньиренды перечисляли по 200 рублей.

Задержали студента в лесопарке Кусково при закладке 39 свертков. Он уверял, что не знал о содержимом. Алкоголь и наркотики, как установили эксперты, студент не употреблял, законы раньше не нарушал, а МИФИ выдал ему положительную характеристику.

В апреле 2021 года замбийца приговорили к 9 годам 6 месяцам строгого режима. К моменту гибели он отсидел два года. Еще через три он мог бы подать на условно-досрочное освобождение.

Накануне владелец частной группы наемников «Вагнер» Евгений Пригожин словами «собаке — собачья смерть» прокомментировал ролик, на котором, предположительно, запечатлена внесудебная казнь, которой подвергся бывший заключенный Евгений Нужин за решение воевать на стороне Украины. Мужчине раздробили голову кувалдой.