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    Боевые действия на Украине

    Завербованный в российской колонии студент из Замбии погиб в зоне СВО. Он сидел за доставку «продукции для развлечений»

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    Попавший в зону СВО из подмосковной колонии гражданин Замбии Лемехани Натан Ньиренда умер. Правительство африканской страны хочет узнать от России секреты телепортации на фронт.

    О гибели молодого человека сообщили в МИД Замбии, сообщение опубликовано в соцсетях министра 14 ноября. По данным дипломатов, учившийся в Москве на физика-ядерщика Ньиренда получил тюремный срок и должен был отбывать наказание в колонии в Подмосковье, но оказался в зоне «конфликта между Россией и Украиной» и погиб 22 сентября 2022 года. Его тело перевезли в Ростов-на-Дону для отправки на родину.

    «Правительство Замбии просит российские власти срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии мог быть направлен из мест лишения свободы на территорию Украины», — говорится в заявлении.

    В тюрьму Ньиренда попал за распространение наркотиков, следует из приговора Перовского районного суда Москвы. Признавший вину студент рассказал, что в 2020 году разместил резюме на сайте поиска работы. Ему предложили работу курьером — «разносить продукцию для развлечений» по определенным адресам. Ньиренда исполнял роль обычного закладчика, пряча порции наркотиков в укромных уголках Москвы и отправляя координаты работодателю. За каждый закопанный сверток на карту Ньиренды перечисляли по 200 рублей.

    Задержали студента в лесопарке Кусково при закладке 39 свертков. Он уверял, что не знал о содержимом. Алкоголь и наркотики, как установили эксперты, студент не употреблял, законы раньше не нарушал, а МИФИ выдал ему положительную характеристику.

    В апреле 2021 года замбийца приговорили к 9 годам 6 месяцам строгого режима. К моменту гибели он отсидел два года. Еще через три он мог бы подать на условно-досрочное освобождение.

    Накануне владелец частной группы наемников «Вагнер» Евгений Пригожин словами «собаке — собачья смерть» прокомментировал ролик, на котором, предположительно, запечатлена внесудебная казнь, которой подвергся бывший заключенный Евгений Нужин за решение воевать на стороне Украины. Мужчине раздробили голову кувалдой.

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