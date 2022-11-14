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    Листая старую тетрадь. С кем Путин фотографировался на G20, когда там еще фотографировались

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    Фото: Jaap Arriens/Zuma/TASS
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    Традиционное совместное фотографирование участников саммита G20 в этом году не состоится. Об этом со ссылкой на организаторов 14 ноября рассказало индонезийское агентство Kyodo. Причина, как сообщается, в разногласиях по поводу событий на Украине и обвинений в адрес России. Впрочем, Владимира Путина все равно нет на Бали, на саммит он не поехал. А ведь были времена, когда по этим фото всерьез судили о геополитической расстановке в мире и гадали — о чем думает Обама, глядя на беседующих президентов России и Турции. «Фонтанка» пересмотрела снимки прошлых 10 лет и посмотрела, какое место на них занимал Владимир Путин.

    В мае 2012 года Владимир Путин вступает в свой третий президентский срок. Через месяц он едет на G20 в мексиканский Лос-Карбос. На фотографии Путин стоит в первом ряду, но с самого края. Рядом — президент Бразилии Дилма Роуссефф.

    Фото: Алексей Никольский/ИТАР-ТАСС
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    Следующий саммит проходит в Санкт-Петербурге. На фотографии у Константиновского дворца в Стрельне Путин, как хозяин, стоит в самом центре. По бокам от него находятся главы КНР и Аргентины Си Цзиньпин и Фернандес де Киршнер.

    Фото: Валерий Шарифулин/ИТАР-ТАСС
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    В 2014 году G20 перемещается в Австралию, Брисбен. Встреча проходит в ноябре, Крым на этот момент уже присоединили к России. Владимир Путин снова стоит с самого края, рядом с президентом ЮАР Джейкобом Зума.

    Фото: Ma Zhancheng/Zuma/TASS
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    Через год президент России позирует на снимке пятым с края в первом ряду. Рядом — опять же глава Бразилии Дилма Роусефф и президент Южной Кореи Пак Кын Хе. G20 в 2015 году проводят на берегу Турции в Анталии.

    Фото: Li Xueren/Zuma/TASS
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    В 2016 году Владимир Путин на фотографии с саммита в китайском городе Ханчжоу находится на этом же месте. Меняются только его соседи: теперь по бокам от Путина стоят главы КНР и Франции Си Цзиньпин и Франсуа Олланд.

    Фото: Presidenciamx/Zuma/TASS
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    Встреча Большой двадцатки в 2017 году проводят на севере Германии, в Гамбурге. На «семейном фото» Путин перемещается на одно место вправо. Слева от него президент Турции Реджеп Эрдоган, а справа — снова он, глава КНР Си Цзиньпин.

    Фото: Emmanuele Contini/Zuma/TASS
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    Четвертый срок Путина



    После избрания на новый срок глава России остается позировать все в том же первом ряду четвертым справа. Рядом с ним в Буэнос-Айресе фотографируются премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

    Фото: Михаил МетцельТАСС
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    В 2019 году Путин посещает саммит в последний раз. На снимке из японской Осаки его соседями снова становятся главы Аргентины и Китая. В Аргентине на этот момент кресло президента занимает уже Маурисио Макри. У Китая лидер тот же.

    Фото: LUKAS COCH/EPA/ТАСС
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    Из-за пандемии коронавируса в 2020 году саммит проходит в видеоформате, поэтому привычной фотографии с встречи Большой двадцатки нет. В следующем году саммит проводят уже очно, в Риме. Вместо Владимира Путина на нем, как и сейчас, присутствует глава российского МИД Сергей Лавров, но на снимке министра нет. Президент России присоединяется к G20 по видеосвязи — из-за коронавируса.

    Фото: Roberto Monaldo/La Presse/POOL/ТАСС
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    Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что решение Путина не ехать на саммит принято из-за графика президента и необходимости его присутствия в стране. Лавров, который представляет Россию на Бали, уже успел прокомментировал отказ фотографироваться. По словам министра, он «никого [и] не приглашал».

    Просматривала фотоальбом последнего десятилетия Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

    Фото: Jaap Arriens/Zuma/TASS
    Фото: Алексей Никольский/ИТАР-ТАСС
    Фото: Валерий Шарифулин/ИТАР-ТАСС
    Фото: Ma Zhancheng/Zuma/TASS
    Фото: Li Xueren/Zuma/TASS
    Фото: Presidenciamx/Zuma/TASS
    Фото: Emmanuele Contini/Zuma/TASS
    Фото: Михаил МетцельТАСС
    Фото: LUKAS COCH/EPA/ТАСС
    Фото: Roberto Monaldo/La Presse/POOL/ТАСС

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