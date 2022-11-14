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    «Сочувствуем». RyanAir отказывает россиянам в возврате билетов из-за санкций

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    Ирландский лоукостер RyanAir отказывает россиянам в возврате денег за билеты в шенгенские страны из Финляндии. Хотя страна официально запретила въезд российским туристам.

    Как рассказал читатель «Фонтанки» Илья 14 ноября, он купил билеты из Хельсинки в Венецию еще в августе и практически сразу после введения запрета обратился в авиакомпанию за возвратом средств из-за обстоятельств непреодолимой силы.

    Сначала в RyanAir попросили прислать заявление на возврат, копии паспорта и банковских реквизитов. А затем пропали на несколько недель. После напоминания попросили пройти платную авторизацию за 0,35 евро, чтобы быть уверенными, что возврат запрашивает именно сам пассажир. Но затем все равно отказали в возврате, вспомнив про коронавирус: ответив, что раз рейс выполняется по расписанию, то «возврат денег за рейсы, выполняемые по обычному расписанию, невозможен», «сочувствую вашим обстоятельствам, но я не в состоянии обработать ваш запрос. Приносим извинения за неудобства». А после уточнения, что запрос не связан с коронавирусом, заявили, что это сути не меняет.

    «Хотя мы разделяем ваше мнение, мы сожалеем, что наша позиция, изложенная в нашем предыдущем электронном письме, остается неизменной. Мы сожалеем, что не можем оказать дальнейшую помощь в этом вопросе», — заявил сотрудник службы поддержки авиакомпании (переписка есть в распоряжении редакции).

    Несколько дней назад «Фонтанка» рассказывала, что семерым россиянам запретили посадку на рейс из Берлина в Таллин.

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