Семерым россиянам запретили посадку на рейс из Берлина

Семеро россиян, в том числе петербуржцы, получил отказ в берлинском аэропорту, прямо на посадке на рейс до столицы Эстонии. Они поверили правилам, которые установили сами эстонцы.



«Когда отправлялись в поездку в Германию, я тщательным образом промониторила ситуацию. Все ограничения, и прибалтийских республик, и Финляндии, сводились к пересечению их границ российскими туристами только в направлении к Шенгену. Поэтому мы в Эстонию направлялись именно с целью транзита Берлин — Таллин —Петербург. Все остальные — тоже. С билетами на автобус в кармане», — рассказала «Фонтанке» пассажирка Елена 11 ноября.