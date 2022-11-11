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    Семерым россиянам запретили посадку на рейс из Берлина

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    Семеро россиян, в том числе петербуржцы, получил отказ в берлинском аэропорту, прямо на посадке на рейс до столицы Эстонии. Они поверили правилам, которые установили сами эстонцы.

    «Когда отправлялись в поездку в Германию, я тщательным образом промониторила ситуацию. Все ограничения, и прибалтийских республик, и Финляндии, сводились к пересечению их границ российскими туристами только в направлении к Шенгену. Поэтому мы в Эстонию направлялись именно с целью транзита Берлин — Таллин —Петербург. Все остальные — тоже. С билетами на автобус в кармане», — рассказала «Фонтанке» пассажирка Елена 11 ноября.

    Она зарегистрировались на рейс онлайн, накануне, остальные пассажиры уже в аэропорту. То есть работники авиакомпании держали их паспорта в руках и видели гражданство РФ.

    «Уже на посадке в самолёт Берлин — Таллин развернули семь человек с российскими паспортами и уже с посадочными талонами на руках. Аргументов предоставлено не было. Работник компании Ryanair ссылалась на некое постановление эстонской стороны, но получить его до сих пор не удалось», — отметила Елена.

    Добираться обратно пришлось по-разному, через Баку и Стамбул.

    Сразу четыре страны Шенгенской зоны — Польша, Латвия, Литва и Эстония — 19 сентября перестали пускать россиян по паспорту. По краткосрочной шенгенской визе типа С через внешнюю границу Эстонии, Латвии, Литвы и Польши могут въехать только граждане России, следующие к близким родственникам и супругам в эти конкретные страны.

    На сайте правительства Эстонии действительно говорится, что уже въехавшие в Шенгенскую зону россияне могут посетить Эстонию.

    «Вы можете въехать в Эстонию независимо от цели въезда из другой страны Шенгенского соглашения, например из Финляндии», — прямо говорится в разъяснениях.

    И есть отдельное разъяснение насчет транзита.

    «Транзит разрешен только в том случае, если гражданин России пересекает Эстонию транзитом, чтобы без остановок добраться до страны своего проживания», — говорится в разъяснениях.

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