Семерым россиянам запретили посадку на рейс из Берлина

Семеро россиян, в том числе петербуржцы, получил отказ в берлинском аэропорту, прямо на посадке на рейс до столицы Эстонии. Они поверили правилам, которые установили сами эстонцы.
«Когда отправлялись в поездку в Германию, я тщательным образом промониторила ситуацию. Все ограничения, и прибалтийских республик, и Финляндии, сводились к пересечению их границ российскими туристами только в направлении к Шенгену. Поэтому мы в Эстонию направлялись именно с целью транзита Берлин — Таллин —Петербург. Все остальные — тоже. С билетами на автобус в кармане», — рассказала «Фонтанке» пассажирка Елена 11 ноября.
Она зарегистрировались на рейс онлайн, накануне, остальные пассажиры уже в аэропорту. То есть работники авиакомпании держали их паспорта в руках и видели гражданство РФ.
«Уже на посадке в самолёт Берлин — Таллин развернули семь человек с российскими паспортами и уже с посадочными талонами на руках. Аргументов предоставлено не было. Работник компании Ryanair ссылалась на некое постановление эстонской стороны, но получить его до сих пор не удалось», — отметила Елена.
Добираться обратно пришлось по-разному, через Баку и Стамбул.