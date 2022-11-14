Водоканал выловил из Волковки нарушение после жалобы на дурнопахнущий слив

Специалисты мобильной экологической службы и Водоканала принюхались к реке Волковке во Фрунзенском районе Петербурга и не уловили канализационный душок. Выловить нарушителя это не помешало.



Как сообщили в комитете по природопользованию, мониторинг Волковки у Белградской улицы 14 ноября показал, что в реку из стока ливневой канализации поступает тёплая вода без следов нефтепродуктов и посторонних запахов.

«На месте работает аварийная бригада ГУП «Водоканал». Информация передана в Росприроднадзор», — рассказали «Фонтанке» в комитете.