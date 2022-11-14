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    Водоканал выловил из Волковки нарушение после жалобы на дурнопахнущий слив

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    Специалисты мобильной экологической службы и Водоканала принюхались к реке Волковке во Фрунзенском районе Петербурга и не уловили канализационный душок. Выловить нарушителя это не помешало.

    Как сообщили в комитете по природопользованию, мониторинг Волковки у Белградской улицы 14 ноября показал, что в реку из стока ливневой канализации поступает тёплая вода без следов нефтепродуктов и посторонних запахов.

    «На месте работает аварийная бригада ГУП «Водоканал». Информация передана в Росприроднадзор», — рассказали «Фонтанке» в комитете.

    В Водоканале позднее сообщили, что вода стекает в Волковку из-за технологического нарушения на сетях сторонней организации. Ей выдано предписание об устранении нарушения — сброс сточных вод повышенной температуры недопустим. Назвать нарушителя в пресс-службе не смогли.

    Слив напротив дома № 26 на Белградской улице показал читатель «Фонтанки». Он обратил внимание на пар и запахи канализации.

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