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    Экологи и Водоканал принюхаются к Волковке, куда сливают зловонное нечто

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    Петербуржец обратил внимание на неприродный «приток» реки Волковка во Фрунзенском районе города. Он заметно теплее и ароматнее.

    «Слив канализации в реку Волковка в районе улицы Белградская», — написал «Фонтанке» читатель 14 ноября. По его словам, предположительно, несанкционированный слив замечен в понедельник напротив дома 26, корпус 7. Стекающее в Волковку имеет неприятный запах и, судя по пару, повышенную температуру.

    читатель «Фонтанки»

    Видеозапись уже посмотрели в комитете по природопользованию и в Водоканале. Мобильная экологическая дежурная служба и специалисты предприятия выехали на Белградскую.

    Температура — «симптом», по которому до конца года искать несанкционированные сливы сточных вод будет квадрокоптер Водоканала. В пресс-службе 11 ноября сообщали, что мониторинг с помощью тепловизора проведут перед тем, как на водоёмах встанет лёд.

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