Над Петербургом пролетит квадрокоптер с тепловизором. Он будет искать нелегальные сточные воды

Перед наступлением холодов и ледяного покрова на реках и каналах Петербурга специалисты Водоканала проверят водные объекты на наличие выпусков сточных вод, которые осуществляют без разрешения. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба предприятия.
Мониторинг будут проводить с помощью тепловизора, установленного на квадрокоптер. Суть в том, что температура природной воды будет ниже, чем сточной, именно поэтому устройство сможет зафиксировать несоответствие.
До конца текущего года планируется провести проверку наиболее проблемных водных объектов. К ним относятся реки Дудергофка, Попова Ижорка, а также Большое Нижнее Суздальское озеро.
«В соответствии с действующим законодательством в сфере водопользования сброс сточных вод может осуществляться в централизованные системы водоотведения и в водные объекты. При осуществлении сброса стоков в водные объекты необходимо получить решение о предоставлении водного объекта в пользование, т. е. стать водопользователем», — рассказали в пресс-службе.
В случае обнаружения несанкционированных выпусков сточных вод информацию будут направлять в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности или в Управление Росприроднадзора.