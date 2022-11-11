Над Петербургом пролетит квадрокоптер с тепловизором. Он будет искать нелегальные сточные воды

Перед наступлением холодов и ледяного покрова на реках и каналах Петербурга специалисты Водоканала проверят водные объекты на наличие выпусков сточных вод, которые осуществляют без разрешения. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба предприятия.



Мониторинг будут проводить с помощью тепловизора, установленного на квадрокоптер. Суть в том, что температура природной воды будет ниже, чем сточной, именно поэтому устройство сможет зафиксировать несоответствие.

