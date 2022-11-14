Петербургский фонд капремонта рассказал, что не так с лифтом, который не понравился Бастрыкину

Фонд капремонта пояснил, почему не ходит лифт в десятиэтажке на Авангардной улице. Доклад ждет глава Следственного комитета.

Как сообщили «Фонтанке» в фонде, ремонт лифтового оборудования по адресу: Авангардная ул., 24, был выполнен с опережением сроков — 13 октября (срок по договору — 21 октября). 26 октября состоялся выход Ростехнадзора на адрес, были сформулированы замечания по документации и паспорту лифтового оборудования.

«На данный момент все замечания со стороны управляющей компании и подрядчика устранены, — говорят в фонде капремонта. — 10 ноября управляющая компания подала повторное уведомление в Ростехнадзор. Приход инспектора ожидается до 24 ноября. Замечаний по технической части и выполненным строительно-монтажным работам нет».