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    Петербургский фонд капремонта рассказал, что не так с лифтом, который не понравился Бастрыкину

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    Фонд капремонта пояснил, почему не ходит лифт в десятиэтажке на Авангардной улице. Доклад ждет глава Следственного комитета.

    Как сообщили «Фонтанке» в фонде, ремонт лифтового оборудования по адресу: Авангардная ул., 24, был выполнен с опережением сроков — 13 октября (срок по договору — 21 октября). 26 октября состоялся выход Ростехнадзора на адрес, были сформулированы замечания по документации и паспорту лифтового оборудования.

    «На данный момент все замечания со стороны управляющей компании и подрядчика устранены, — говорят в фонде капремонта. — 10 ноября управляющая компания подала повторное уведомление в Ростехнадзор. Приход инспектора ожидается до 24 ноября. Замечаний по технической части и выполненным строительно-монтажным работам нет».

    Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации в доме на Авангардной улице. «В социальных сетях жители десятиэтажного дома на улице Авангардной города Санкт-Петербурга, среди которых люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане, а также матери с детьми, жалуются на то, что на протяжении четырех месяцев в их доме не работает лифт», — сообщала пресс-служба СК 14 ноября.

    © Фонтанка.Ру

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