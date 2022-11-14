Бастрыкин взялся за ремонт в доме на Авангардной, где месяцами платят за неработающий лифт

Жалобы жителей дома в Красносельском районе Петербурга, вынужденных с лета подниматься пешком на десятый этаж, дошли до председателя Следственного комитета России. Александр Бастрыкин ждёт доклад о проблеме, с которой не может справиться управляющая компания.

«В социальных сетях жители десятиэтажного дома на улице Авангардной города Санкт-Петербурга, среди которых люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане, а также матери с детьми, жалуются на то, что на протяжении четырех месяцев в их доме не работает лифт», — сообщает пресс-служба СК 14 ноября.



Речь идёт о десятиэтажке на Авангардной улице, 24, под управлением ООО «Жилищник». Со слов жителей, их УК по каким-то причинам не может договориться с лифтовой службой, лифты в обещанный день в конце октября так и не запустили.

Страница дома на портале «Наш Санкт-Петербург» пестрит жалобами от вынужденных подниматься с колясками и сумками. На неисправность лифта жаловались в апреле, трижды в октябре, последнее сообщение датировано 9 ноября.

«Сообщается, что управляющая компания вопрос решить не может, в то время как жители дома оплачивают услуги по содержанию лифтов каждый месяц», — обратили внимание в Следственном комитете.



На сайте Фонда капремонта указано, что ремонт или замена непригодного для эксплуатации лифтового оборудования намечены на 2021–2023 годы. Зимой этого года фонд разместил предложение о модернизации лифтов с просьбой провести общее собрание собственников.

Голосование, судя по всему, состоялось. На сайте «Жилищника» опубликована благодарность жителей Авангардной, 24, юристу Смирнову и домоуправу Пархомчук «за чёткое, грамотно сформулированное, заочное голосование собственников на проведение работ по замене лифтового оборудования», датированная 9 августа. Со слов жильцов, окончательно лифт перестал работать за три недели до этого.

