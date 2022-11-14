Часть Совета по правам человека намерена привлечь внимание Бастрыкина к ролику с казнью кувалдой

Группа из Совета по правам человека при президенте России просит председателя коммуницировать их обращение и за своей подписью отправить его главе Следкома Александру Бастрыкину. Иначе им придется действовать самостоятельно.

Текст обращения 14 ноября опубликовала в соцсетях член совета и журналист Екатерина Винокурова. Члены СПЧ хотят попросить Бастрыкина проверить ролик с казнью и ответить на несколько вопросов: действительно ли человек, которого в кадре бьют по голове кувалдой, был тем, кем он представляется, отбывал ли он наказание, жив ли он сейчас. Также инициативную группу интересует, кто еще запечатлен на видео, кто его снял и кто распространил. Главный вопрос: была ли совершена над человеком внесудебная расправа в жестокой форме и как это квалифицируется?