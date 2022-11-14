В Финляндии рекордно выросли цены на еду

Стоимость продуктов питания в Финляндии по итогам октября достигла нового рекорда, сообщают финские СМИ со ссылкой на статистический центр Суоми.



По данным на 14 ноября, цены на еду в октябре в Финляндии выросли на 15,7% по сравнению с октябрем прошлого года. Больше всего подорожала мука — почти на 46%, яйца — на 37%, кофе — на 33,7%, и масло — на 32,6%. Сыры теперь стоят на 22,3–24,9% дороже, чем годом ранее. Дешевле на 6% стали только груши.

Смерть от холода жителям Финляндии зимой точно не грозит, но отдельные отключения электричества возможны, заявил ранее финский энергетик.