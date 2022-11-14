    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    770мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd60.22eur61.54

    В Финляндии рекордно выросли цены на еду

    6962
    27 комментариев

    Стоимость продуктов питания в Финляндии по итогам октября достигла нового рекорда, сообщают финские СМИ со ссылкой на статистический центр Суоми.

    По данным на 14 ноября, цены на еду в октябре в Финляндии выросли на 15,7% по сравнению с октябрем прошлого года. Больше всего подорожала мука — почти на 46%, яйца — на 37%, кофе — на 33,7%, и масло — на 32,6%. Сыры теперь стоят на 22,3–24,9% дороже, чем годом ранее. Дешевле на 6% стали только груши.

    Смерть от холода жителям Финляндии зимой точно не грозит, но отдельные отключения электричества возможны, заявил ранее финский энергетик.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close